Antasia Noir – orci i vilenjaci u malo drukčijem izdanju

Ako vas oduševljava Tolkienov svijet fantasy likova, voljet ćete i mračnu avanturističku igru Antasia Noir koju vrijedno pripremaju domaći kreativci. Glavni autorski dvojac, Matija Tomšić i Aleksandar Zemunik, s ponosom najavljuje kako je Antasia Noir u samo tjedan dana prošla Steam Greenlight, platformu koja omogućuje svojim korisnicima da glasuju za indie naslove videoigara i kasnije ih kupe kao gotove igre. Zavjere, intrige, revolucije te napeti odnosi nalik „hladnom ratu“ 20. stoljeća glavna su tematika u svijetu dviju suprotstavljenih sila, Oračkog carstva i Vilenjačkog kraljevstva. Kako su došli na ideju te kada će cijela igra ugledati svjetlo dana, otkrili su nam upravo Matija i Aleksandar.

Tko su sve idejni, scenaristički i grafički tvorci igre Antasia Noir?

Aleksandar: Matija odrađuje lavovski posao grafičkog uobličavanja mojih scenarističkih vratolomija i pritom ostavlja vrlo specifičan autorski potpis, dok je sama ideja plod naše dugogodišnje suradnje koja traje još od srednjoškolskih klupa. Programski dio posla odrađuje čovjek ispred svoga vremena, Ivan Hačić, a prije dva mjeseca pridružio nam se i mladi, entuzijastični te vrlo talentirani tim game writera koji čine Lucija Klarić, Igor De Margan i Aleksandra Adorea Sanja. Uz njih, tu je i prevoditelj Filip Pejanović koji se revno brine da tekst naše igre zadovolji visoke pravopisne standarde svjetskoga tržišta.

Matija: Produkcija igre uključuje i suradnju s glazbenim studijem ToRe koji će skladati originalni soundtrack.

Kako biste opisali igru u jednoj rečenici?

Aleksandar: Kao epski steampunk/dieselpunk krimi-triler, u „combo“ formatu interaktivnog romana i point and click avanture.

Matija: Noir priča koja shvaća fantasy kao ozbiljan nestereotipan žanr.

Što vas je potaknulo na stvaranje igre? Odakle inspiracija?

Aleksandar: Za mene osobno glavni poticaj je bila želja da se ne samo karijerno već i umjetnički ostvarim u industriji videoigara. Inspiracija nikada nije bila problem. Pisao sam priče za igrani film, animirani film, strip, ali niti jedan od tih medija nije mi omogućavao scenarističku slobodu u razvoju priče kakvu uživam sada pri izradi igre. Jer, videoigre su jedini uistinu interaktivni audio-vizualni medij i njihova čarolija je u tome što igrači mogu „živjeti“ njihove priče. Ne samo slušati ili gledati ih, već ih mogu i proživjeti na jedinstven način. Videoigre su u mom životu još od ranoga djetinjstva i kroz tridesetak godina mog gaming iskustva imao sam priliku uživati u uistinu izvanrednim igrama. No, vječna ljubav mi je Half-Life serijal.

Matija: Prva iskra nastanka naše igre bio je trenutak kada smo primijetili natječaj za izradu game scenarija u organizaciji Machine i Noir festivala. Natječaj smo vidjeli kao jedinstvenu priliku da napokon osjetimo svijet game developmenta. Mene u produkciji videoigara najviše privlači kombinacija širokog spektra umjetničkih formi – ilustracija, animacija, režija, spisateljstvo, skladateljstvo, kostimografija, arhitektura, itd. – koja mi pruža mogućnost za umjetničko istraživanje najraznovrsnijih ideja koje možda ne bi bilo moguće suvislo izraziti u pojedinačnoj formi. Činjenica da se radi o indie naslovu daje mi slobodu unošenja puno više artizma i individualnog izraza nego što je standard u game industriji. Kako sam nostalgičan za starijim naslovima igara, reboot X-COM-a me je oduševio.

Možete li nam otkriti o čemu se radi u Antasiji Noir? Što čini temeljni fokus radnje?

Aleksandar: Glavni lik Antasije Noir je glavni inspektor Oračkoga carstva, Dantis Kassar. U njegovom svijetu Oračko carstvo i Vilenjačko kraljevstvo su dvije supersile koje se nalaze u napetim odnosima nalik „hladnom ratu“ našeg 20. stoljeća. No, sve se čini kako se te dvije supersile spremaju za konačni obračun koji će naposljetku jednoj od njih donijeti apsolutnu dominaciju nad svijetom Antasije. Naravno, sve ostale zemlje Antasije svjesne su kako taj njihov obračun znači katastrofu svjetskoga rata, ali većinom su prisiljene na ulogu bespomoćnih statista u opasnoj igri moći orkova i vilenjaka. Dantis se pak nađe pred izazovom rješavanja slučaja ubojstva sina vilenjačkog veleposlanika što dovodi do uzavrle krize i opasnosti od izbijanja otvorenog rata. Pritom će morati proći mnoga iskušenja, osobna i profesionalna, ne bi li spoznao koliko je zapravo maleni pijun u igri „velikih igrača“. Zavjere, intrige, revolucije i još mnogo više od toga čeka pri njegovom ustrajanju da svoju dužnost izvrši časno i pravedno.

Matija: Integralni dio radnje su prikazi lokacija na kojima se odvija priča i, naravno, likovi inspirirani klasičnim fantasy rasama. Cilj je igračima vizualno dočarati atmosferu svijeta na rubu sukoba i likove na kojima se vide tragovi osobne prošlosti nevezane za samu radnju.

U igri se pojavljuju orci, vilenjaci te mnoštvo fantasy likova. Kako to da nema ljudi?

Aleksandar: Pa, htjeli smo stvoriti svijet u kojemu se klasične fantasy rase na sve moguće načine ponašaju kao ljudi, a da istodobno nemaju nikakav doticaj s ljudima. Dapače, za stanovnike svijeta Antasije ljudi su zapravo fantasy rasa, plod njihove mašte, o kojoj se pišu razne fantastične priče. To je jedan od mnogih primjera odmaka od klasičnih postavki fantasy priča u svijetu Antasije. Kada igrači malo dublje sagledaju priču naše igre moći će uvidjeti kako to zapravo i je priča o ljudima, o nama samima i o tome kako doživljavamo svijet oko sebe. Tako da ljudi ima u igri, a to će biti upravo sami igrači.

Već nešto više od godinu dana radite na igri. Zagrebačka akademija game dizajna Machina prošle godine je pokrenula Steam Greenlight kampanju za igru. Je li ona uspješno stigla na Steam? U kojem stanju je danas i kada je možemo očekivati?

Aleksandar: Steam Greenlight je platforma koja omogućuje svojim korisnicima da glasuju za razne indie naslove videoigara, koje žele vidjeti i kasnije kupiti kao gotove igre. S ponosom možemo reći kako je Antasia Noir prošla Steam Greenlight u samo tjedan dana te su komentari korisnika bili vrlo pozitivni. Igra će uskoro imati puni demo s kojim ambiciozno idemo u Kickstarter kampanju, a cijela igra će izaći do InfoGamera 2017., gdje će imati i veliku prezentaciju.

U kojem obliku te na kojim uređajima možemo očekivati igru?

Aleksandar: Igra će biti dostupna za PC, Mac, Linux, iOS i Android, tako da svi s mobitelima, laptopima, tabletima i klasičnim velikim „kantama“ od kompova mogu biti sigurni kako neće biti zakinuti za uživanje u našoj igri.

Antasiju Noir ste predstavili i na posljednjem Reboot InfoGameru. Jeste li zadovoljni reakcijama igrača? Jeste li možda čuli usporedbe igre s nekom drugom?

Aleksandar: Predstavili smo se u sklopu programa inkubacije kojeg vodi Machina Game Akademija i vrlo smo zadovoljni reakcijama buduće publike. Ono što je svima prvo zapelo za oko jest to što je igra na hrvatskom jeziku. Cijela igra imat će opciju izbora igranja na hrvatskom ili engleskom, a u budućnosti planiramo dodati i opcije izbora drugih jezika. Ono što je najviše plijenilo pozornost posjetitelja bila je neuobičajena priča za jednu igru fantasy žanra te više artistički stil njezine grafičke prezentacije. Usporedbi je bilo, no zanimljivo je istaknuti kako trenutačno u Hrvatskoj nitko ne razvija igru sličnu našoj. Posebno dragocjeni bili su nam savjeti starijih kolega developera.

Matija: Bilo je nekoliko duhovitih situacija gdje su igrači školskog uzrasta s roditeljima došli isprobati igru očekujući mnoštvo eksplozija i jurnjave. Jedina reakcija upečatljivija od njihovog iznenađenja kad bi shvatili da se igra čita, bilo je oduševljenje roditelja koji napokon vide žanr igre koji se ne bazira većinom na agresiji.

Tko čini vašu ciljanu publiku?

Aleksandar: Ciljana publika nam je starija generacija igrača, oni „klasičari“ koji su prošli pravi ratni put igrajući sve velike naslove iz zlatnog doba point and click avantura i koji uživaju u dobroj priči, živopisnim likovima i mnogo čitanja. Upravo takvi igrači su već zasićeni valovima skupih AAA naslova i traže nešto što neće dovoditi njihove grafičke kartice do izdahnuća. Tako da na Antasiju Noir gledaju s nostalgijom za nekim prošlim, sretnijim vremenima gaminga. Za nas je to posebno priznanje.

Matija: Ciljamo i na načitanu publiku koja možda nije tipično gamerska, ali voli zanimljive priče i bogate svjetove.

Antasia Noir je vaša prva samostalna igra? Znači li to da možemo očekivati još vaših uradaka?

Aleksandar: Da, ovo je naša prva samostalna igra koja je zapravo zamišljena kao serijal od tri nastavka. Tako da je ovo tek prva epizoda Antasije Noir. Plan nam je da između svake od epizoda izdamo i jednu manju spin-off igru koja bi još detaljnije istraživala kompleksni svijet Antasije. S obzirom na to da smo odmah u početku krenuli s razradom priče za sve tri epizode te spin-off igara, rad na prvoj igri morao se neizbježno odužiti. Također imamo i ambiciozne planove za razvoj tematskog merchandisea kao što su igre na ploči, figure, makete itd., od čega smo na prošlom InfoGameru dijelili puzzle i kolekcionarske medalje. Iako je igra namijenjena starijim, iskusnijim igračima, odlučili smo otvoriti svijet Antasije i mlađim igračima, uglavnom onima predškolske dobi. Za njih će buduća serija poučnih mini-igara nositi naslov Antasia Junior, ali o tome više nekom drugom prilikom.

Matija: U svakom slučaju, cilj nam je napraviti karijeru u gaming industriji, tako da je ovo tek početak jednog zabavnog i kreativnoga puta.